Coppa Italia – Il Prefetto di Napoli potrebbe decidere come il suo collega di Torino

Coppa Italia Napoli/Inter

Il calcio italiano nel caos, e adesso tocca anche capire cosa accadrà domani per la gara di ritorno della semifinale di coppa Italia tra Napoli e Inter. Perché? Le ipotesi attualmente sono tre: gara rinviata, come già accaduto ieri per la sfida di stasera tra Juventus e Milan (rinviata a data da destinarsi), oppure gara che si gioca regolarmente, ma a porte chiuse, o in fine lasciare tutto invariato, con tanto di porte aperte. Nessuna comunicazione da parte della Lega né tanto meno dalle autorità competenti in città. Questo, però, non vuol dire nulla, perché le decisioni in questo momento si susseguono con la velocità della luce e gli scenari possono cambiare anche all’improvviso. Oggi, quindi, sarà la giornata decisiva dal momento che potrebbe essere il Prefetto – così come accaduto ieri a Torino – a prendere la decisione finale. fonte: Il Mattino