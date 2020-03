Copa del Rey: Oyarzabal porta la Real Sociedad in finale

Mercoledì 4 marzo ore 21:00

Mirandes-Real Sociedad 0-1 Oyarzabal(R) 41′

MIRANDES (4-2-3-1): Limones, Gonzalez, Onaindia, Poirrier, Dolz, Guridi, Malsa, Rey, Sanches, Merquelanz, Aias. A disposizione: Raul, Barco, Ande, Kijera, martinez, Pena, Vicente. Allenatore: Iraola.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro, Zaldua, Elustondo, Le Normand, Monreal, Zubeldia, Merino, Januzaj, Odegaard, Oyarzabal, Willian Jose. A disposizione: Moya, Barrenetxea, Gorosabel, Guevara, Isak, Munoz, Portu. Allenatore: Alguacil.

Arbitro: Sanchez.

Ammoniti: Gonzalez (M) 31′, Monreal (R) 32′, Willian Jose (R) 50′, Januzaj (R) 72′, Rey (M) 72′, Barco (M) 83′, Zaldua (R) 91′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva al 7′ col tentativo all’altezza del dischetto di Januzaj alto di un soffio sopra la traversa, al 19′ Onaindia supera il diretto marcatore e calcia sul fondo i poco. Al 26′ Willian Jose controlla la sfera e da fuori area calcia verso l’angolino ma Limones in volo respinge, nel finale di tempo arriva il vantaggio ospite con Oyarzabal che trasforma un calcio di rigore chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 azulblanco.

Secondo tempo. Nella ripresa Januzaj si libera in area e lascia partire un diagonale a lato non di molto, al 70′ Aias cerca il pareggio con uno stacco perentorio ma Remiro in tuffo sventa la minaccia. Nel finale id tempo Barco cerca il goal con un missile in mischia ma ancora una volta Remiro si dimostra provvidenziale chiudendo il match con la vittoria della Real Sociedad che vola in finale.