UFFICIALE NATIONS LEAGUE: Ecco le avversarie dell’Italia di Mancini

Alle 18 ad Amsterdam c’è stato il sorteggio dei gironi per la Nations League 2020-2021: Ecco i 4 gironi della “Serie A”:

Gruppo 1: Italia-Bosnia Erzegovina-Polonia-Olanda

Gruppo 2: Islanda-Danimarca-Belgio-Inghilterra

Gruppo 3: Croazia-Svezia-Francia-Portogallo

Gruppo 4: Germania-Ucraina-Spagna-Portogallo

Girone abbordabilissimo per l‘Italia che può decisamente puntare alla qualificazione per le final four. Ricordiamo infatti che solo le prime classificate di ogni girone hanno il diritto di giocare le semifinali. Vedremo dunque il trofeo a chi andrà in bacheca, sarà il secondo della storia, dopo la vincente dell’anno scorso, cioè il Portogallo