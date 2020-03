Ancelotti segue con interesse Allan, su di lui c’è l’interesse dei top club

Dopo il rinnovo di Dries Mertens, sembra invece vicino l’addio di Callejon, per lui ci sono le sirene che provengono dalla Liga, su di lui è forte l’interesse del Valencia. Situazione complicata anche per Milik, la cui scadenza è a giungo 2021 e per il quale non si è ancora trovato un accordo per il rinnovo. Il centravanti polacco dopo il rinnovo di Mertens e l’arrivo di Petagna vede ridotto il suo utilizzo, e pensa all’ addio. Ma non solo l’attacco, a centrocampo Allan potrebbe raggiungere Ancelotti all’ Everton, che lo chiede con insistenza. Sul brasiliano è sempre vigile anche l’interesse del Paris San Germain, che lo cercò nella scorsa stagione, ma non se ne fece più niente. Il Napoli valuterà le proposte qualora le riterrà interessanti adeguate al valore del calciatore.