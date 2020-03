Malore per la mamma di Cristiano Ronaldo: Il giocatore vola in Portogallo

La mamma di Cristiano Ronaldo, Maria Dolores Aveiro, ha subito un ictus ed è stata ricoverata all’Ospedale Doctor Nelio di Mendonça di Funchal in Portogallo. La donna è in condizioni stabili e si trova nel reparto di terapia intensiva. Il calciatore portoghese ha già lasciato Torino per raggiungere la mamma in ospedale.

A questo punto potrebbe essere probabile l’assenza del giocatore nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Nelle prossime ore CR7 deciderà se star vicino alla madre oppure far ritorno in Italia comunicandolo alla società bianconera.