CALCIO FEMMINILE – Successo del Napoli sulla compagine Under 15

Ha assistito curioso il presidente Lello Carlino ieri alla partita tra il Napoli Femminile e la SSC Napoli, valida per il campionato Under 15. Una occasione per confrontarsi e divertirsi, come è giusto fare quando si è così giovani. Sia le nostre ragazze che quelle della SSC Napoli hanno ricevuto una tartarughina portafortuna prima del fischio di inizio, un omaggio in nome del fair play che dovrebbe sempre accompagnare le partite di settore giovanile.

Il Napoli Femminile si è imposto 4-2 con la tripletta di Aurora Penna ed il gol di Sara Schettino. Bella cornice di pubblico al San Germano, dove si allenano anche le Under 12 del Napoli Femminile: il futuro è adesso.

La Redazione