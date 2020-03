Il Coronavirus sta diventando un problema che non coinvolge solo la politica, ma soprattutto lo sport, compreso il calcio. In vista delle sfide in trasferta in Spagna delle squadre italiane, si giocherà a porte chiuse le sfide Valencia-Atalanta e Getafe-Inter. Secondo Mundo Deportivo anche la partita Barcellona-Napoli, potrebbe avere lo stesso verdetto. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.

La Redazione