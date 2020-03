Sara Gama: “Il Portogallo? Vogliamo iniziare nel migliore dei modi il 2020”

Domani alle ore 21,15 ci sarà l’esordio in Portogallo per l’Algarve Cup dell’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini contro le padroni di casa lusitane. Il c.t. delle azzurre e il capitano Sara Gama hanno parlato in conferenza stampa a 24 ore dal match. “Sono molto soddisfatta perché le ragazze stanno dando il massimo – ha dichiarato Milena Bertolini prima della rifinitura del pomeriggio – Da loro mi aspetto una grande motivazione, una grande voglia di giocare in questa competizione. Per noi è motivo di orgoglio essere stati invitati e lo dobbiamo dimostrare dal primo minuto che scendiamo in campo”. La Ct, che nel match inaugurale non potrà contare su Manuela Giugliano, alle prese con un piccolo problema alla caviglia, sa che il Portogallo è in crescita e, nonostante i precedenti siano favorevoli alle Azzurre (due vittorie su due nelle qualificazioni al Mondiale francese), chiede la massima concentrazione: “Le abbiamo già battute, ma domani all’Algarve Stadium sarà un’altra storia. È una squadra in netto miglioramento, che davanti ai propri tifosi darà il massimo. Ha calciatrici che giocano in campionati importanti e mi aspetto una partita di altissimo livello”.

Sara Gama: “Affrontare subito le padrone di casa sarà stimolante, noi dobbiamo farci trovare pronte e mettere in pratica i movimenti che stiamo provando in allenamento. Questo è un torneo amichevole, dove però affronteremo nazionali di grande livello. Ci teniamo a iniziare il 2020 con il piede giusto”.

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli Ladies), Katja Schroffenegger (Florentia San Gimignano);

Difensori: Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Martina Lenzini (Sassuolo), Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina Women’s);

Centrocampiste: Manuela Giugliano (AS Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Marta Mascarello (Fiorentina Women’s), Arianna Caruso (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Daniela Sabatino (Sassuolo), Agnese Bonfantini (AS Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Fiorentina Women’s), Stefania Tarenzi (FC Inter).

La Redazione