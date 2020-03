Bellavia: “Non abbiamo mai amato essere chiamati colerosi e terremotati, non avremmo mai potuto…”

COME LE CURVE

Chi sarà al suo posto giovedì è anche Germano Bellavia, attore che ha applaudito lo striscione esposto dalla Curva B durante il match col Torino e sposa la linea dei tifosi. «Sarò allo stadio come ci sono stato con il Barcellona e prima ancora, quindi non mi faccio problemi. Il mio atteggiamento è come quello dei tifosi della Curva B che si sono mostrati solidali come sempre nelle tragedie», ha continuato. «Non abbiamo mai amato essere chiamati colerosi e terremotati negli anni, non avremmo mai potuto fare la stessa cosa ora che in difficoltà ci sono gli altri. Rinvii? Non so come si risolverà la situazione ora, ma vorrei uguaglianza su tutti i campi». Fonte: Il Mattino