Gattuso ora ha disposizione due registi, accontentato da De Laurentiis

Tolto un regista eccone (subito) pronto un altro. Niente paura però, visto che contro il Toro s’è voluto solo concedere un turno di riposo all’alacre Diego Demme, attivissimo (e con gran profitto) già dal momento del suo arrivo a Napoli. Ma c’è chi ne ha fatto le veci egregiamente, ci si è affidati cioè ad un Lobotka da subito all’altezza della situazione.

Nonostante le due panchine consecutive in campionato (Cagliari e Brescia), quella in Coppa Italia (Inter) e la tribuna in Champions col Barcellona. In tutto quattro turni consecutivi senza campo ma, come un gioco di prestigio ben riuscito, lo slovacco è riapparso col Toro, facendolo peraltro in maniera del tutto convincente. Stanislav ha rispettato appieno le consegne mettendosi a protezione della difesa, presidiando con successo le linee di passaggio, ricucendo gioco, accorrendo lì dove occorreva raddoppiare. Fonte: CdS