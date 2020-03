Ufficiale Champions – Barcellona/Napoli da oggi possibile acquistare i biglietti

Per la gara Barcellona vs Napoli valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, in programma il giorno 18 Marzo 2020 in Spagna alle ore 21.00 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica che dalle ore 12.00 di oggi 2 Marzo 2020, fino alle ore 12.00 di Giovedì 5 Marzo 2020 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli,

cliccando qui. (https://www.sscnapoli.it/web/content.aspx?did=530).

Si precisa che la compilazione del modulo online non garantisce la prenotazione del voucher, ma è necessaria per procedere all’acquisto sul sito della ticketone. La procedura generera’ un documento pdf che il tifoso ricevera’ via email e che dovra’ obbligatoriamente stampare e presentare ai botteghini dello stadio San Paolo nei giorni Venerdì 6, Lunedì 9 e Martedì 10 Marzo 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00,

con il titolo valido per l’accesso al settore ospiti dello stadio Camp Nou, fornito dal Barcellona, previa contestuale compilazione e sottoscrizione di un modulo informativo e presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validita’ (passaporto o carta d’identita’ valida per l’espatrio, non sara’ considerata valida la patente) e consegna di una fotocopia dello stesso, sara’ consentito il ritiro, per un massimo di 5 tagliandi, anche previa presentazione di delega dell’acquirente che dovra’ allegare copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. Fonte: SSC Napoli

Il prezzo del biglietto, spettante al Barcellona e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione e’ di € 70,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.