Con Hamsik e Albiol, il post fece sbandare il Napoli, ecco perchè con Dries sarà continuità

Per il rinnovo di Mertens si è mosso subito De Laurentiis. C’è una base definita per il contratto, che porterebbe il belga a giocare nove anni in maglia azzurra. Mertens si è conquistato nel tempo l’affetto del club e della tifoseria, ha un’alta cifra tecnica ed è un trascinatore. Nonostante i suoi prossimi 33 anni è l’uomo giusto con cui cominciare a costruire il futuro, considerando che altri big – Allan e Koulibaly – sono destinati ad andare via, come si intuisce anche dalle operazioni di mercato di gennaio. Un uomo, un leader, che rappresenti la continuità è fondamentale soprattutto perché il Napoli ha pagato nei mesi di sbandamento gli addii di Hamsik e Albiol. Fonte: Il M attino