Terminata la riunione straordinaria della Lega: nulla di fatto

Situazione difficile e complicata per il calcio italiano che, a causa dell’ emergenza Coronavirus, si trova a dover prendere decisioni che, inevitabilmente, non saranno ben accette da tutti. Già quella presa ieri, di rinviare alcune gare, ha lasciato sorpresi e creato dissapori tra vari addetti ai lavori. Oggi si è tenuto un consiglio straordinario della Lega di A, terminato da poco, con i rappresentanti dei club riuniti in conference call. Secondo quanto riportato da Sky, il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Per la prossima settimana convocata un’Assemblea straordinaria con i 20 presidenti