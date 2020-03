Serie A/ L’ Atalanta strapazza il Lecce in una gara divertente e ricca di gol

LECCE-ATALANTA

Nell’unica gara in scena alle ore 15 si affrontano l’Atalanta, con il miglior attacco della Serie A, contro il Lecce, la peggior difesa. Gli ospiti partono subito forte ed al 17′ si portano in vantaggio con un autogol di Donati che nel tentativo di allontanare il pallone lo devia nella propria porta. L’Atalanta raddoppia al 22′ con Zapata che con la sua potenza fisica stacca di testa, sovrasta Rossettini, e fa 2-0. Il Lecce non ci sta e reagisce, trovando il gol del 1-2 che accorcia la gara. Saponara servito in profondità punta l’uomo, si porta il pallone sul destro e insacca nell’angolo alto dove Gollini non può arrivare. I salentini in fiducia riacciuffano il pari con un rasoterra di Donati che riscatta l’autogol. Nella ripresa l’Atalanta ritorna devastante e segna subito il gol del 3-2 con Ilicic che segna su una ribattuta di Gabriel su Gomez. Gli ospiti al 54′ si riportano sul doppio vantaggio con Duvan Zapata che solo davanti a Gabriel fa 4-2. Poco dopo il colombiano sigla anche il 5-2 per gli ospiti su tap-in. All’87 Muriel, ex della gara fa il sesto, solo davati a Gabriel prende il palo, riconquista il pallone e segna, sulla convalida del VAR. Nei minuti di recupero Malinovsky va a segno e sigla il 7-2 finale su rasoterra di potenza.

TABELLINO

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer(63’Shakhov), Deiola, Barak; Mancosu(63’Tachtsidis), Saponara; Lapadula. All.: Liverani.

A disposizione: Vigorito, Chironi, Vera, Petriccione, Paz, Shakhov, Meccariello, Oltremarini, Rispoli, Rimoli, Dell’Orco, Tachtsidis.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Caldara, De Roon, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez(69’Malinovsy), Ilicic(73’Muriel); D. Zapata(85’Tameze). All.: Gasperini.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Tameze, Czyborra, Muriel, Malinovskyi, Castagne, Bellanova, Okoli, Colley.

STADIO: Ettore Giardiniero – Via del Mare, Lecce.

ARBITRI: Massa di Imperia, Schenone – Valeriani, IV: Di Martino, VAR: Nasca, AVAR: Longo.

RETI: 11’Donati Aut.(A), 22’Zapata(A), 29′ Saponara(L), 39′ Donati(L), 47’Ilicic(A), 54′ Zapata(A), 62’Zapata(A), 87’Muriel(A), 91’Malinovsky(A).

NOTE: Ammoniti Hateboer(A), Palomino(A), Lucioni(L), Saponara(L).

A cura di Antonio Bisesti.