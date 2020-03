SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Vittoria in rimonta per l’Under 16 di Matafora

Successo in rimonta e scontro diretto a favore per i nostri Under 16 allenati da Mister Matafora che battono la Roberto Carannante per 2-1, nella gara valevole per la 18ª Giornata del Campionato Regionale. Tre punti di vitale importanza per i nostri bianco azzurri nella corsa per un posto nei Play Off, consolidando io terzo posto a più 8 sulla quarta e accorciando a meno uno sul secondo posto occupato dall’Oasi Giugliano, tutto questo prima del turno di riposo dei nostri ragazzi nella prossima giornata di campionato. Partita emozionante con due protagoniste del campionato che si sono concesse poco all’avversario, rendendo la sfida emozionante e combattuta fino all’ultimo centimetro. Prima parte di gara di grande voglia per le protagoniste e che vede passare in vantaggio gli avversari su ripartenza, preservandolo fino al doppio fischio dell’arbitro. La ripresa vede un Internapoli diverso e più attento nell’attaccare le fonti di gioco avversarie, prendendo stabilmente posizione nella metà campo avversaria con più continuità. Dopo appena 10 giri di orologio, Fermariello su punizione disegna una traiettoria indirizzata all’incrocio dei pali e riporta l’equilibrio nel punteggio, galvanizzando così la squadra che aumenta i giri di motore e la partita diventa uno spettacolo teso, ma soprattutto da vivere. L’Internapoli si rende protagonista e sfiora il gol vittoria, ma quest’ultimo non si farà attendere troppo e il jolly è pescato dalla panchina con Cammarota a firmare il gol vittoria con una girata nell’angolino alto, facendo esplodere la panchina. I minuti finali sono ancora più intensi, ma la squadra continua sulla strada maestra, difendendosi bene e soffrendo insieme come vero gruppo, urlando di gioia al triplice fischio dell’arbitro. A otto giornate dalla fine, l’Internapoli conferma il terzo posto con una vittoria di gruppo e ora toccherà continuare a lavorare per confermarsi, senza concedersi pause e rallentamenti, fino alla fine.

La Redazione