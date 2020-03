Liga: L’Atletico Madrid stecca in Catalogna, vince invece il Getafe

Domenica 1 marzo ore 12:00

Siviglia-Osasuna 3-2 En Nesyri (S) 13′ 93′, Ocampos (S) 45’+1′, Aridane (O) 64′, R. Torres (O) rig. 74′

Ore 14:00

Athletic Bilbao-Villarreal 1-0 R. Garcia (B) rig. 56′

Ore 16:00

Espanyol-Atletico Madrid 1-1 Savic (E) aut. 24′, S. Niguèz (A) 47′

Ore 18:30

Mallorca-Getafe 0-1 Maksimovic (G) 68′

Siviglia-Osasuna. Al primo affondo arriva il vantaggio dei padroni di casa con la rasoiata di En Nesyri che solo davanti al portiere non sbaglia, al 30′ Ocampos cerca il goal con un tiro a giro alto di un soffio. Nel finale di tempo proprio Ocampos raddoppia le marcature con un preciso colpo di testa chiudendo i primi 45 minuti sul 2-0 siviglista. Nella seconda frazione Osasuna in 10 per l’espulsione di Herrera, al 64′ i padroni di casa accorciano le distanza con l’incornata dal centro dell’area di Aridane.Al 73′ l’arbitro assegna un rigore all’Osasuna che lo specialista Roberto Torres trasforma siglando il 2-2. Nel finale però En Nesyri sigla per personale doppietta con un preciso stacco aereo regalando i 3 punti al Siviglia.

Athletic Bilbao-Villarreal. Il primo brivido arriva al 13′ con Alberto Moreno che servito solo davanti al portiere centra in pieno Simon sprecando tutto, al 25′ Raul Garcia supera il diretto marcatore e calcia ma la sfera sorvola la traversa non di molto. Nel finale di tempo il punteggio non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione l’arbitro assegna un calcio di rigore in favore del Bilbao che lo specialista Raul Garcia trasforma con una conclusione di potenza, al 66′ il direttore di gara assegna un altro penalty ai padroni di casa ma Inaki Williams sbaglia il calcio di rigore. Nel finale Sancet cerca il bis con una rasoiata a fil di palo ma Asenjo si dimostra provvidenziale chiudendo così la sfida con la vittoria rojiblanca.

Espanyol-Atletico Madrid. All’11’ Carrasco che entra in area e calcia centrando un difensore avversario. Al 24′ arriva il vantaggio catalano grazie all’autorete di Savic che beffa Oblak dopo una mischia in area. Al 34′ Victor Sanchez riceve palla del limite e calcia verso l’incrocio ma Oblak in volo si dimostra provvidenziale chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 in favore dell’Espanyol. Nella ripresa arriva il pareggio madrileno col bellissimo tiro da fuori area di Saùl Niguez. Al 69′ sugli sviluppi di un corner Bernardo ci prova di testa sfiorando il palo. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida si chiude in parità.

Mallorca-Getafe. Il primo pericolo arriva al 7′ col missile di Mata respinto in volo da Reina. Al 23′ ancora Mata pericoloso dal centro dell’area ma il suo tiro viene murato da un difensore avversario. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato così al duplice fischio si va a riposo ancora inchiodati sullo 0-0. Nella seconda frazione Cucho aggancia la sfera in area e cerca Kubo solo sul secondo palo ma il giocatore di casa arriva con un attimo di ritardo sul pallone. Al 68′ Maksimovic sblocca il punteggio per il Getafe con un preciso colpo di testa. Nel finale non arriva il pareggio dei padroni di casa così il Getafe conquista la vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Barcellona 55-Real Madrid 53-Siviglia 46-Getafe 45-Atletico Madrid 44-Real Sociedad 43*-Valencia 41-Villarreal 38-Granada 37-Athletic Bilbao 34-Levante 32-Osasuna 31-Alavés 31-Betis 30-Valladolid 29-Eibar 27*-Celta Vigo 25-Mallorca 22-Leganés 20-Espanyol 20

*Una gara da recuperare il 10 marzo alle ore 20:00