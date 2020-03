Juventus-Inter ma non solo recuperate mercoledì. Vince la linea del Napoli?

In questi ultimi minuti si sta cercando di trovare una soluzione per trovare la data ideale per i recuperi delle gare di campionato, a causa del Coronavirus. Secondo il sito di Sportmediaset, Juventus-Inter si potrebbe giocare mercoledì 4 Marzo, c’è solo da vincere la resistenza dei nerazzurri, perchè non sarebbe consentito ai loro tifosi di andare all’Allianz Stadium. Si aggiugerebbero anche le altre partite Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e anche Sampdoria-Verona che inizialmente era prevista per domani sera. Le parti lavorano per trovare il giusto compromesso, ma da ipotesi si passa alle vie delle fatto, vincerebbe anche la linea del Napoli, come ipotizzato dal capo della comunicazione Nicola Lombardo.

La Redazione