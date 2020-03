Il top voto de “Il Mattino” a Gattuso. Dalla A alla Z: tatticamente perfetto fa 15 su 18

Gattuso 7 –

La motivazione – 15 punti su 18 nelle ultime sei partite, il suo Napoli svolge il suo compito in bella grafia, senza mai andare in affanno. Tranne che per il gol di Edera nel recupero, frutto di un calo di tensione che ci può anche stare. Il Napoli con la targa Gattuso, dalla A alla Z: tatticamente perfetto, con una concentrazione altissima ha tessuto la tela, ovvero ha tenuto la palla quasi sempre, con l’abilità di far precipitare il ritmo spesso a livelli blandi. Fonte: Il Mattino