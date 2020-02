Liga: Vittorie importantissime per l’Eibar e il Valencia

Sabato 29 febbraio ore 13:00

Eibar-Levante 3-0 Charles (E) 27′ 48′, Orellana (E) 84′

Ore 16:00

Valencia-Betis 2-1 Gameiro (V) 60′, Parejo (V) 89′, Moròn (B) 93′

Ore 18:30

Leganés-Alavés 1-1 L. Perez (A) 47′, Carrillo (L) 59′

Ore 21:00

Granada-Celta Vigo 0-0

Eibar-Levante. Il primo pericolo arriva al 16′ col siluro di Pedro Leon disinnescato dal tuffo di Abarisketa, col passare dei minuti l’Eibar continua ad attaccare e al 27′ Charles riceve da Orellana e insacca nell’angolino per l’1-0 armero. Nel finale di tempo non arriva la reazione ospite così si va a riposo con l’Eibar in vantaggio. Nella ripresa arriva la doppietta di Charles che scaraventa la sfera sotto al sette sfruttando l’assist di Enrich, E’ un dominio degli armeros e al 71′ si guadagnano anche un penalty che però Charles fallisce facendosi ipnotizzare da Abarisketa, nel finale arriva comunque il tris dell’Eibar con Orellana che in contropiede chiude la sfida sul definitivo 3-0.

Valencia-Betis. Dopo una iniziale fase di studio la prima opportunità arriva al 18′ col missile di Canales respinto in volo da Cillessen, al 28′ Mandi serve Fekir in area che calcia id prima intenzione sfiorando il palo. Nel finale di tempo il match non si sblocca così si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione il Valencia sblocca il punteggio con la fucilata dai 20 metri di Gameiro che si insacca nell’angolino, i padroni di casa continuano ad attaccare e nel finale raddoppiano le marcature con Parejo che sfrutta l’assist di Wass. Nel recupero il Betis accorcia le distanze con Loren Moròn ma ormai è troppo tardi per la rimonta così i valenciani conquistano la vittoria.

Leganés-Alavés. La prima opportunità arriva al 14′ col tentativo di Oscar da fuori area respinta in volo da Pacheco, al 21′ Bustinza cerca il goal di testa ma il portiere ospite riesce a bloccare la sfera. Al 37′ Oscar spara dalla distanza un missile che impegna nuovamente ma l’estremo difensore dell’Alavés respinge in calcio d’angolo, nel finale di tempo ancora Bustinza pericoloso ma la sfera termina a lato di un soffio chiudendo i primi 45 minuti senza reti. Nella ripresa Lucas Perez sfrutta un batti e ribatti in area e calcia di potenza siglando l’1-0, al 59′ arriva il pareggio dei pepineros col colpo di testa di Carrillo che trafigge Pacheco. Nel finale Lucas Perez cerca la doppietta solo davanti al portiere ma Cuellar si dimostra provvidenziale chiudendo la contesa in parità.

Granada-Celta Vigo. La prima vera occasione arriva al 15′ col tiro dai 20 metri di Iago Aspas a lato di pochissimo. Al 25′ Vadillo lascia partire un missile alto non di molto sopra la traversa. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sblocca il punteggio così si va a riposo sullo 0-0. Nella seconda frazione Sisto riceve palla in area e calcia in diagonale trovando però Rui Silva pronto a respingere in tuffo. Al 71′ Olaza sbuca alle spalle di tutti in area sugli sviluppi di un piazzato mandando la sfera di poco sopra la traversa. Nel finale Puertas di testa colpisce a botta sicura colpendo il palo chiudendo la contesa sul punteggio di 0-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 55-Real Madrid 53-Real Sociedad 43*-Atletico Madrid 43-Siviglia 43-Getafe 42-Valencia 41-Villarreal 38-Granada 37-Levante 32-Athletic Bilbao 31-Osasuna 31-Alavés 31–Betis 30–Valladolid 29–Eibar 27*-Celta Vigo 25-Mallorca 22-Leganés 20-Espanyol 19

*Una gara da recuperare il 10 marzo alle ore 20:00