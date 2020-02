Cds – Virus, verso un nuovo stop. Tifosi, no alle trasferte?

Altri sette giorni di stop, a porte chiuse.Eventi sportivi senza pubblico: in arrivo la proroga per un’altra settimana.

Questa la situazione aggiornata a mezzanotte, in attesa delle novità odierne: in Serie A si giocheranno senza pubblico Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter; in Serie B a porte chiuse Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno, Venezia-Cosenza e Virtus Entella-Crotone; in Serie C stop ai gironi A e B. La pallavolo a tutti i livelli è ferma da lunedì e tornerà a riempire i palazzetti dopodomani. Anche basket e rugby vivono la stessa situazione di impasse. Si vive alla giornata. Fonte: CdS