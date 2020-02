Ufficiale – Rinviati due match di Youth League: Inter e Atalanta

Aumenta il numero di guariti dal coronavirus in Italia, mentre i contagiati sono oltre 650. In Svizzera il Governo federale ha deciso di annullare da oggi al 15 marzo tutti gli eventi con più di 1000 persone, stop quindi al Salone dell’auto di Ginevra, mentre sono state rinviate tutte le partite di calcio del weekend. Nel prossimo weekend in Serie A 5 le partite a porte chiuse: oltre a Juve-Inter anche Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Verona-Cagliari e Torino-Parma, non disputate lo scorso weekend, saranno recuperate l’11 marzo. Ciclismo, sospeso l’UAE Tour per casi sospetti di positività. Rinviata la partita di Champions di pallanuoto tra Ferencvaros e Pro Recco in programma il 3 marzo a Budapest. Positivo un altro giocatore della Pianese (Serie C) e un operatore della squadra. Rinviati i match casalinghi di Youth League di Inter e Atalanta.

Fonte: Sky Sport