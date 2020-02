Chiariello: “Sarri osteggiato del momento, io non ci sto”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Vorrei andare controcorrente, ma può sembrare una difesa di vedovanza verso Maurizio Sarri. Oggi il Corriere dello Sport ha scritto una cosa che mi lascia a bocca aperta: che Maurzio Sarri è troppo sincero e che in un ambiente come la Juventus non lo si può essere. Crosetti ha aggiunto che quando Sarri parla, alla Juve tremano. Ma cos’ha detto di male? Se devo perdere una partita preferisco perderla con i miei ragazzi. E’ stata una reazione di cuore. Poi ha fatto capire che non è la persona giusta per giocare con questi ragazzi, è stato onesto. Ha detto poi, in fine, che in Italia quei due rigori glieli avrebbero dati. Nel frattempo c’è in Italia un’indagine che dimostra che in Italia danno il doppio dei rigori degli altri campionati. Sarri osteggiato del momento, io non ci sto”.