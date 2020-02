Milik si allontana da Napoli, più azzurro il futuro di Zielinski

Compagni di squadra e fidanzata per festeggiare il compleanno. Arek Milik anticipa di qualche giorno il ventiseiesimo…Lo festeggia a Napoli sapendo che chissà, potrebbe essere anche l’ultimo nel capoluogo campano. Il contratto di Milik scadrà il 30 giugno 2021 e al momento manca l’accordo con il Napoli sull’ingaggio e anche sulla clausola. L’acquisto di Petagna, poi, ha ulteriormente irrigidito le parti. Ecco perché un’offerta importante, sarebbe presa in considerazione dal club azzurro. Accanto alla questione economica c’è, quindi, anche quella progettuale: dalla certezza di mettere Milik al centro del progetto, si è passati ad una reciproca incertezza.

Più vicino all’ azzurro, invece, il futuro di Piotr Zielinski. Come per Milik manca ancora l’accordo, ma rispetto a qualche settimana fa, qualcosa è cambiato. In campo e fuori: il lavoro di Gattuso ha restituito brillantezza a Zielinski, le sue performance sono tornate su standard elevati. Questa evoluzione ha creato qualche dubbio, ha messo in discussione quella che poteva essere una richiesta di cessione che non è più così netta. Anzi, quando nei primi giorni di marzo l’agente Bolek ed il club torneranno a parlare, l’idea di un rinnovo sarà meno peregrina, soprattutto se il Napoli farà qualche concessione su una clausola proposta a più di 100 milioni.

Il Mattino