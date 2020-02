De Paola:”Il Napoli si era sfaldato con Ancelotti, adesso si sta rialzando con Gattuso”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista:

“Napoli atteggiamento sano, umile, proporzionato alla forza degli avversari. Non hanno mai avuto paura di offendere e aggredire. Può succedere mangiarsi dei gol, ma la prova del Napoli è stata bella, importante, orgogliosa. Appena il rimpianto per una vittoria che poteva esserci e sarebbe stata meritata. Demme appena arrivato è diventato un importante ago della bilancia per la squadra. Mario Rui era molto criticato, a fine stagione scorsa si pensava di sbolognarlo da qualche parte, oggi è fondamentale. L’intensità del carattere di Gattuso si vede in questa squadra. Le regole del calcio sono due: fare gruppo e tenere alta la squadra, competenze dell’allenatore. Il Napoli si era sfaldato con Ancelotti, adesso si sta rialzando con Gattuso. E’ conseguenziale che i giocatori ritrovano intesa, Callejon è l’unico che ancora non è pienamente rientrato nel gruppo”.