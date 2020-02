ATTACCO – Corsa contro il tempo per Mertens in vista del Torino

Nella seduta di ieri, svolta in palestra per Gennaro Gattuso la curiosità era sapere sulle condizioni di Dries Mertens, uscito con la caviglia gonfia contro il Barcellona. Secondo il CdS il belga ieri stava meglio con la caviglia e se oggi dovessero esserci novità importanti potrebbe addirittura essere convocato. Per il resto dell’attacco Callejon con staffetta con Politano, Milik al centro dell’attacco e Insigne per cercare di sfondare il muro difensivo del Torino.

La Redazione