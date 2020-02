Koulibaly avrebbe comprato casa a Parigi…indizio di mercato?

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il club parigino del PSG, starebbe facendo veramente sul serio per far arrivare in Ligue 1, Kalidou Koulibaly. I francesi avrebbero scelto il difensore senegalese per sostituire Thiago Silva, in scadenza di contratto e sempre più lontano dal rinnovo. I primi contatti tra le parti sono già partiti: l’obiettivo di Leonardo è ricevere uno sconto sui 150 milioni di euro della clausola rescissoria. Leggendo Le Parisien, si viene a sapere che Koulibaly avrebbe già comprato casa nella capitale francese. Un appartamento da 4 milioni di euro all’ombra della Tour Eiffel: primi indizi di mercato per una delle trattative che infiammeranno l’estate…