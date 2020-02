Gallo:”Perché ci vergogniamo di dire che ci difendiamo?”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimiliano Gallo, attore:

“Gattuso si è presentato a Napoli elogiando il gioco di Sarri dicendo che è una squadra nata per giocare col 4-3-3 e facendo immaginare che la parentesi di Ancelotti era da dimenticare. Nei fatti, e con mia grande soddisfazione, con la Juventus, Lazio, Inter, Barcellona, ha giocato in maniera diversa: 2 linee davanti al Barcellona, facendo benissimo. Perché ci vergogniamo di dire che ci difendiamo? L’idea del catenaccio va reinterpretata, noni con quel calcio abbiamo fatto la storia di questo sport. Difendersi non vuol dire buttare palloni avanti e basta, oggi ci si vergogna di questo. Gattuso ha seguito quello che era un obiettivo di Ancelotti: giocare più tipi di partite in un’unica partita”.