SKY – Di Lorenzo è fiducioso: “In Spagna a giocarci la qualificazione”

Anche Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli ai microfoni Sky è sulla stessa linea dei compagni di squadra. Rammaricato, ma fiducioso: “Stasera abbiamo fatto una buona gara, ma non siamo riusciti a vincere. In Spagna cercheremo di portare a casa questa qualificazione, facendo ciò che ci dice il mister. Noi abbiamo cercato di limitare il Barcellona e non solo Messi, ma non ci siamo riusciti sempre, lui è un grande giocatore, non puoi lasciargli spazio…”