Dallo studio Sky si consiglia in coro: “Napoli, rinnova Mertens!”

Oggi ha raggiunto la vetta e scritto la storia. La sua, quella di Dries Mertens, e quella del Napoli. 121 gol ed è il calciatore che nella sopracitata storia azzurra ha segnato di più. Al momento divide il primo posto del podio con Marek Hamsik, ma quasi sicuramente incrementerà il suo bottino. Al momento, il Napoli fa fatica a prescindere da lui ed anche stasera la partita Champions contro il Barcellona, è cambiata quando Mertens è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. Dagli studi Sky si lodano le qualità del centravanti/esterno belga che, ricordiamolo, è in scadenza di contratto. E' proprio in merito all' argomento che tutti gli opinionisti, i giornalisti, gli ex calciatori ed allenatori in studio invitano il Napoli a non perdere questo calciatore. Fabio Capello dice: "Se fossi l'allenatore io ne pretenderei la riconferma!"