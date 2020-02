Griezmann: “Ora testa al Clasico, poi penseremo al Napoli”

Antoine Griezmann a fine partita ha assicurato: «Al ritorno sarà tutto diverso e cercheremo di vincere per passare il turno». Al San Paolo è suo il gol del pareggio. Il Barcellona ha segnato quando ha scelto di affondare, la rete di Griezmann vale un pari che il francese si tiene stretto in vista del ritorno al Camp Nou. Al San Paolo è stata dura, il Napoli l’ha sbloccata e poi non ha avuto difficoltà a difenderla, la partita. La svolta all’intervallo: «Nel primo tempo è stato difficile trovare varchi perché loro si chiudevano bene e ci concedevano poco. Per questo non abbiamo mai tirato in porta. Ma nella ripresa loro sono calati e noi siamo cresciuti, così è arrivato il mio gol. Ora testa alle prossime sfide, al Clasico, poi penseremo al ritorno. Dobbiamo ancora crescere tanto» ha concluso il francese.

CdS