CALCIO FEMMINILE – Sconfitta di misura in Portogallo per l’Under 17

Dopo aver vinto le recenti amichevoli contro la Norvegia con i successi per 1-0 e 3-2, l’Italia Under 17 di Nazareno Grilli hanno perso oggi per 1-0 contro il Portogallo. Decide il match la sfortunata autorete della calciatrice dell’Inter Valentina Gallazzi. Domani seconda sfida alle ore 16,00 e sempre contro le lusitane, ultimo test in vista dell’Europeo d’Elitè dal 22 al 28 Maro in Belgio contro le padroni di casa, la Svizzera e la Grecia.

Portieri: Astrid Gilardi (Inter), Valentina Soggiu (Juventus);

Difensori: Elena Battistini (Castelvecchio), Sara Caiazzo (Juventus), Marika Massimino (AS Roma), Sofia Panetta (Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (AS Roma);

Centrocampiste: Angela Passeri* (Delfino Flacco), Valentina Gallazzi (Inter), Alice Giai (Juventus), Elisa Mariani (Inter), Maria Letizia Musolino (Juventus), Matilde Pavan (Inter);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Juventus), Valentina Colombo (Atalanta), Arianna Marengoni (Inter).

Fonte: foto figc