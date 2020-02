Nonostante Messi, il San Paolo non farà il sold-out

Sarà il caro-prezzi, oltre che verrà trasmessa anche in chiaro, Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Ciro Ferrara, ma stasera il San Paolo non sarà pieno. Come riporta il CdS, ci saranno 45 mila spettatori per la sfida al Barcellona di Messi e compagni. Tre anni fa quando arrivò il Real Madrid di Cristiano Ronaldo erano oltre 56 mila spettatori, tutt’altro clima insomma. Quelli che saranno presenti allo stadio cercheranno di dare il loro contributo, anche se in Curva B ci sarà lo sciopero del tifo organizzato. Dalla Spagna si preannunciano il 2 mila che presiederanno il settore ospiti. Il Napoli vuole regalare alla sua gente una notte magica, l’urlo “The Champions” e il popolo azzurro faranno il resto.

La Redazione