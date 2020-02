ESCLUSIVA – G. Nicolao (dif. Olympia Agnonese): “Il gol e gli assist? Devo tutto a mister Rullo”

Il calcio italiano in questo periodo sta cercando una risalita, merito anche della nazionale di Mancini, ma di molti giovani che cercano di mettersi in luce nelle varie categorie. Uno di questi è l’ex Napoli Primavera Giuseppe Nicolao che si sta mettendo in luce, assieme ad Allegra con l’Olympia Agnonese di mister Rullo ex azzurro e ilnapolionline.com lo ha intervistato anche per Napoli-Barcellona e non solo.

Questa sera si giocherà Napoli-Barcellona per gli ottavi di finale di Champions League. Da tifoso come vivrai questa partita? “Il Napoli contro le grandi è uno spettacolo vederlo giocare,soprattutto al San Paolo quando è supportato dai suoi magici tifosi. Questa partita me la vivrò come sempre con la giusta tensione, da amante dei colori azzurri e mi auguro che si possa ottenere un risultato positivo in vista del ritorno”.

In classifica siete al quinto posto con l’Agnolese, in piena zona play-off. A questo punto della stagione te lo aspettavi? “Si me lo aspettavo anche se l’inizio è stato un po’ timido abbiamo sempre Lavorato con entusiasmo perché abbiamo sempre espresso un gioco spumeggiante.Penso che abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno voglia di rivalsa,con un grande allenatore (Rullo) a cui devo tanto perché ha creduto in me ed uno staff che cura i minimi particolari e con una società alle spalle che non ci fa mancare nulla”.

Da qui a fine stagione cosa ti aspetti a livello personale e per la tua squadra? “Mi auguro di continuare a togliermi soddisfazioni con la squadra da qui alla fine del campionato con l’obiettivo personale di ritornare nei professionisti. A livello personale ho realizzato un gol e fatto 10 assist, sono soddisfatto, mi auguro di fare sempre meglio e che la squadra a fine anno raggiunga i risultati che ci siamo prefissati”.

A Napoli dopo Lorenzo Insigne si parla di un gran bene di Gianluca Gaetano. Il classe 2000 ha segnato il primo gol da professionisti con la Cremonese. Cosa gli diresti se lo avessi vicino? “Ho avuto la fortuna di conoscere Gaetano,oltre ad essere un talento è un bravissimo ragazzo,gli auguro il meglio. Sono felicissimo che abbia segnato il primo gol da professionista e mi auguro che possa essere il primo di una lunga serie”.

Oltre ai tuoi gol e di Allegra, stanno segnando come ex Primavera Roberto Insigne, Tutino e Celiento. Alla lunga il tempo sta giocando a vostro favore. “Sono contento per i miei ex compagni di squadra,tutt’oggi sento ancora qualcuno,penso che hanno le potenzialità per giocare in A e glielo auguro con tutto il cuore. Sono contento del campionato che stiamo disputando io ed Allegra, lui ha fatto 6 gol e spero ne faccia altri ancora perché lo merita,nel suo cammino ha avuto un po’ di sfortuna proprio come me,io invece sono fermo a 10 assist e un gol. Speriamo di continuare così!”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

