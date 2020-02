Gerard Piqué vota Messi: «Leo è il numero uno. Non finisce mai»  

Gerard Piqué ha le idee molto chiare: lui vota Messi. «Di Maradona s’è detto tutto nella storia del calcio, ha giocato nel Barça e nel Napoli e sarà ricordato per sempre. Diego o Leo? E’ la domanda del milionario, però scelgo Leo per la continuità delle magie che fa da tanti anni». Qua la mano, amigo.

Poi, sulla partita: «Il Napoli è temibile, sta crescendo molto nelle ultime settimane e ha giocatori bravissimi come Insigne, Mertens e Milik: sarebbe importante segnare per poi giocare il ritorno con maggiore tranquillità».

A proposito: il caso-Barça è chiuso? «Dobbiamo voltare pagina e pensare soltanto a vincere e a passare il turno: quando un club come il Barcellona vive momenti di debolezza fa più rumore, ma bisogna concentrarsi esclusivamente sulle partite».

In sintesi: «La prima volta a Napoli, in questo stadio pieno di storia e tradizione, sarà una bella esperienza per tutti, non soltanto per Messi: l’unica cosa che conta, però, resta il risultato. Passare il turno». Fonte: CdS