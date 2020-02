LA DIFESA

Riconferma in blocco per la linea a quattro davanti a Ospina: coppia centrale formata da Manolas e Maksimovic, Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Ancora indisponibile Koulibaly che ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra: per il suo rientro se ne riparlerà sabato contro il Torino o più probabilmente nella semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Inter. Assente anche l’attaccante spagnolo Llorente che ieri non si è allenato per l’influenza. Fonte: Il Mattino