CENTROCAMPO – Gattuso punterà sui muscoli di Allan contro il Barcellona

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso sa perfettamente che servirà una prova maiuscola della squadra per tenere testa al super Barcellona nella sfida di domani sera al San Paolo. Per questo che molto probabilmente a centrocampo si punterà tutto su Allan, il brasiliano se è concentrato, può essere l’elemento di dinamismo per fermare Messi e compagni. Davanti alla difesa ci sarà Diego Demme, alla prima in Champions con la maglia azzurra e poi il ballottaggio tra Fabian Ruiz e Zielinski per il ruolo di mezz’ala.

La Redazione