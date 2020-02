In attesa delle convocazioni per la sfida di domani contro il Barcellona valevole per gli ottavi di Champions League, il Napoli si allena presso il Centro Sportivo di Castel Volturno. Out per la sfida contro gli spagnoli Koulibaly e Llorente, mentre Insigne, Callejon e Lobotka hanno gli occhi della tigre. Uno sguardo che servirà ai partenopei per giocarsela contro i “marziani” del Barcellona.

Ecco gli scatti tratti dal sito di G.D.Marzio

La Redazione