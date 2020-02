SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Successo in trasferta dell’Under 17

Vittoria di enorme personalità per l’Internapoli che vince il secondo scontro diretto consecutivo in due settimane, questa volta per 1-0 contro la capolista dell’Oratorio Don Guanella, nella gara valevole per la 20ª Giornata del Campionato Regionale. Prestazione spaziale per i nostri ragazzi che sono scesi in campo senza il timore reverenziale dettato dalla classifica, con coraggio e sudandosi il trionfo finale. Partenza buona dei nostri che giocano bene in verticale e attaccando lo spazio, ma fiutando anche il momento opportuno per andare sugli esterni e sfruttando il gioco ruvido degli avversari per ottenere preziosi calci da fermo. Infatti da quest’ultimo nasce il gol del vantaggio con Amato a metterla in mezzo, pescando Piccirillo che vince un contrasto aereo e sul rimbalzo successivo trova di esterno il gol del vantaggio, con una sciabolata di coscia e la quale permette l’ottimo impatto del piede sul pallone a infilare da vicino l’estremo difensore avversario. Il vantaggio minimo dà forza ai nostri che devono fare i conti con una gara accesa subito dopo e diventa più ruvida nei contrasti, ma anche gestita non in modo eccelso dal direttore di gara in alcune circostanze, senza calmare gli animi in campo. Dopo una prima parte di gara chiusa con l’intervento perentorio di Scordino, nella ripresa è proprio il nostro portiere a salire in cattedra insieme alla nostra fase difensiva di squadra, incassando come un pugile a suon di respinte, parate e interventi dei difensori, ma provando a colpire appena l’avversario rifiata prima con la punizione dalla lunga distanza di Amato, uscita di un niente, e il pallonetto alto di Di Lorenzo su una sfera vacante dopo un contropiede. I minuti finali di lotta e tensione vengono ripagati dal triplice fischio dell’arbitro, dopo una gara combattutissima tra due compagini che non hanno mollato nulla, offrendo uno bello spettacolo. Ora l’Internapoli si porta a più 11 sulla terza, ma accorciando verso l’alto con la seconda Monteruscello (+2) e proprio l’Oratorio Don Guanella (+7), sulle ali dell’entusiasmo e verso i Play Off.

La Redazione