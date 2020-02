Napoli-Lozano, Raiola vuole vederci chiaro

In questo momento nelle gerarchie di Gennaro Gattuso non c’è Hirving Lozano, non perchè non lo considera forte e indispensabile, ma perchè a livello tattico non fa affidamento. Il ragazzo messicano non è ancora esploso come il Napoli si augurava, anzi sta incontrando difficoltà anche di natura tattica, comprendendo la precedente gestione. Il suo agente Mino Raiola sarà a Napoli in questi giorni per vederci chiaro e capire perfettamente il futuro del suo assistito. Al momento Lozano è l’alternativa ad Insigne e se fosse così anche in futuro, allora chiederebbe al club azzurro la cessione per non avere due assistiti nella stessa zona.

La Redazione