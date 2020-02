Rino Cesarano contesta una cosa a mister Gattuso

A ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Rino Cesarano: “Il Napoli a livello di centimetri è un po’ deficitario, quando manca la punta alta che ti aiuta sulle palle inattive, vai in chiara difficoltà. Tolti Maksimovic e Fabian Ruiz, si sapeva che il Brescia aveva molti centimetri in più. Donnarumma aveva un peso maggiore rispetto a Reina, ci giocava da più tempo con i propri difensori. Prima o poi Gattuso dovrà dare spazio a Meret non può non valorizzare un giovane come lui, auspico in tempi brevi torni Alex”.