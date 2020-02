Napoli/Barcellona: apertura anticipata per evitare file agli oltre 40 mila

Più o meno 41 mila spettatori: è il bilancio della prevendita di Napoli-Barcellona a due giorni dal grande evento. Il San Paolo, insomma, secondo il CdS, farà sentire la sua voce forte e chiara, ed è proprio in virtù di questa grande affluenza che ieri il club azzurro ha diffuso un comunicato di servizio. “La SSC Napoli invita tutti ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio – si legge nella nota –. I tornelli apriranno alle ore 17 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge. Si invitano i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri; di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio San Paolo; di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga; e a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico. Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio sarà necessario presentare un valido documento di identità, unitamente al titolo di accesso”.