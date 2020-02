Solo uno svarione, 4 top in difesa. Vota “Il Mattino”

Il Mattino dà le sue valutazioni

6,5 DI LORENZO

Spinge con tatto ma senza eccessiva sostanza, l’inizio non è semplice, poi trova qualche cross in più nel finale di frazione dove sul suo lato incrocia Martella. Regge bene nella ripresa, è solido, molto deciso. Si alterna negli spostamenti in avanti con Rui con la precisione di un orologio svizzero

6 MANOLAS

Non molto reattivo in occasione del gol bresciano, anche se Chancellor sguazza nel’area azzurra come un bebé quando fa il bagnetto. Non è tutta colpa sua, visto che Chancellor parte dalla seconda linea, ha modo di sviluppare il terzo tempo, sull’ultimo passo avrebbe potuto fare di più il centrale greco

6,5 MAKSIMOVIC

Senza sbavature, qualche fallo speso in modo intelligente come nel finale di frazione su Balotelli. Mario gli sfugge al 72′ e in scivolata sfiora il pari. Pochi errori in uscita, un passo da parta e di grande determinazione. Poi prende il sopravvento su ogni cosa quando il Brescia tira fuori la testa del guscio

6 MARIO RUI

Una gara a portare acqua sulla fascia per mettere ostacoli a Bjarnason e Bisoli. Scende e si sovrappone, mantiene un baricentro altissimo per consentire di creare superiorità sulla sinistra. Non commette sbavature in fase difensiva e nella ripresa vede Balotelli calciare due volte verso la sua porta.