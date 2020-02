Euro avversario Napoli – Turnover Barcellona ma non per Messi

Il Barcellona quest’oggi affronterà l’Eibar in campionato, fischio d’inizio alle ore 16,00, probabilmente con un po’ di turnover. L’unici che non riposerà è Leo Messi, non vuole saltare anche la sfida della Liga, così come Vidal in posizione più avanzata. Uno tra Fati e Griezmann in avanti. A centrocampo, come riporta il Corriere dello Sport, spazio a Sergi Busquets, mentre al posto dell’infortunato Jordi Alba, probabilmente il giovane Ansu oppure Semedo. Il tecnico del Barcellona Setien in conferenza stampa. “Dovremo pensare prima all’Eibar, poi avremo la testa alla sfida contro il Napoli. Quello che succede all’esterno non cci condizionerà, siamo un gruppo forte e lo dimostreremo in campo”.

La Redazione