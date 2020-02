SERIE A FEMMINILE – Trasferta a Verona per la capolista Juventus

Dopo il sonante 5-1 contro l’Inter, nel derby d’Italia, la capolista Juventus andrà a far visita all’Hellas Verona, per allungare in classifica, in vista del big-match di domani tra l’A.c. Milan e la Fiorentina. Ecco il calendario della giornata di serie A femminile.

Inter-Pink Sport Bari sabato ore 12,00

Hellas Verona-Juventus sabato ore 14,30

Milan-Juventus domenica ore 12,30

Sassuolo-A.s. Roma domenica ore 14,30

Empoli-Tavagnacco domenica ore 14,30

Florentia-Orobica domenica ore 14,30

