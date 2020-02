Mini turnover, rispetto a Cagliari Gattuso cambia poco

Cambierà qualcosa rispetto alla trasferta di Cagliari ma non tanto. Un mini turnover quello di Gattuso con tre novità: l’inserimento di Mario Rui da terzino al posto di Hysaj, quello di Politano per Callejon e il ritorno di Insigne nel tridente d’attacco con l’arretramento di Elmas da mezzala e con Zielinski che scivolerebbe inizialmente in panchina. Da punta centrale riconferma per Mertens, più avanti in questo momento rispetto a Milik, e a quota 120 gol in azzurro, a una sola rete dal record di Hamsik. Lo slovacco sul suo profilo Instagram ha postato una foto e scritto un simpatico messaggio: «Domani ci vuole un golazo amico, come quello ultimo». Fonte: Il Mattino