Dopo la notizia del contagio di un uomo in Lombardia,ricoverato d’urgenza, e della moglie anch’essa in ospedale,sono state prese delle misure di sicurezza anche in ambito sportivo.Sono state rinviate 42 gare ,dalla Lega Dilettanti lombarda.Al momento sono stati accertati 14 contagi in Lombardia e 2 in Veneto.