CdS – Messi a Mundo Deportivo: “NAPOLI NON VEDO L’ORA!”. La “Pulce” nello stadio di Maradona

I tifosi partenopei sognano di vedere, prima o poi, l’erede di Maradona con indosso la casacca del Napoli? Piuttosto difficile, in effetti, ma mai dire mai. Al momento, comunque, possono consolarsi scoprendo che Leo Messi aspettava con ansia la possibilità di calpestare il medesimo terreno di gioco che ha fatto da palcoscenico a mille magie del Pibe de Oro, come emerso da un’intervista fiume concessa al Mundo Deportivo. «È da moltissimo tempo che avevo voglia di visitare il San Paolo, ma sembrava non arrivare mai questa possibilità. Finalmente mi si presenta questa grande opportunità e sono molto curioso di vedere com’è questo stadio, anche se so che è cambiato parecchio rispetto all’epoca di Diego, perché c’è stato un importante restyling. Sarà un’esperienza bellissima». A incuriosire la Pulce, contribuiscono anche i racconti di una vecchia conoscenza degli appassionati campani. «Conosco i napoletani e la grande passione con cui seguono il calcio. Ho avuto compagni di squadra che hanno giocato lì, come il Pocho Lavezzi, che mi ha raccontato moltissimi dettagli della sua esperienza. Sono davvero impaziente di andare a Napoli». Fonte: CdS