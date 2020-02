Brescia/Napoli [Grafico] Balotelli unica punta, ballottaggio a centrocampo per Gattuso

Questa sera il Napoli affronterà allo stadio “Rigamonti” il Brescia per la sesta giornata di ritorno. Per i padroni di casa è una sfida decisiva per poter rientrare nella zona salvezza, ma dovrà fare a meno di diversi giocatori tra infortuni e squalifica. Secondo il Corriere dello Sport il tecnico Diego Lopez punterà in avanti solo su Balotelli, con Spalek e Zmral al suo fianco. Recupero di Tonali a centrocampo e in difesa di Gastaldello e Joronen a porta. In casa partenopea invece c’è un ballottaggio a centrocampo tra Zielinski e Elmas, con il macedone in leggero vantaggio sul polacco. In avanti Politano dovrebbe dare un turno di riposo a Callejon.

La Redazione