Wanda Nara: “Non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi”

Siamo a febbraio ed è già ricominciata la telenovela per Mauro Icardi. D’altronde, Wanda Nara la moglie-agente, è una delle opinionisti del GF Vip e avrà tratto spunto dal reality per iniziare il cammino verso l’estate. «Icardi alla Juventus? Non lo so proprio, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo». Wanda Nara parla in un’intervista a Oggi, non si sbilancia sul futuro dell’attaccante argentino in prestito fino a fine stagione al Psg ma si diverte, come sempre, a non dare certezza. In fondo, è come se fosse un gioco. Icardi sembra aver trovato il suo posto nella squadra francese ma il suo destino resta ancora un’incognita.

Sarà la moglie e agente Wanda Nara ad aiutarlo a scegliere: «È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più…». Fonte: Il Mattino