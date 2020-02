Tutto facile per l’Inter. I nerazzurri vincono 2-0 in Bulgaria in casa del Ludogorets Razgrad nell’andata dei 16esimi di finale di Europa League e mettono una grossa ipoteca sugli Ottavi di finale. Dopo un primo tempo equilibrato la squadra di Conte sblocca la gara al 71′ min con Eriksen e chiude i giochi con il rigore di Lukaku al 95′ min. Gli Ottavi di finale sono ormai ad un passo per l’Inter